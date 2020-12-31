Губернатор Югры посетила завершенный долгострой в Сургуте

В рамках визита в Сургут губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с обманутыми дольщиками. Лично оценить итог четырехлетнего долгостроя глава региона приехала в ЖК «Любимый». Здесь в ближайшее время 253 собственника квартир четвертого дома получат долгожданные ключи и отметят новоселье.

Наталья Комарова отметила, что это не единственный успех в решении проблем югорских дольщиков за последнее время: «23 декабря принято решение федеральным наблюдательным советом о том, чтобы удовлетворить требования 42 пострадавших дольщиков из Лангепаса о получении компенсации. Два дома в Нефтеюганске будут отстраиваться за счет бюджета федерального фонда и средств из окружной казны. По двум домам в Сургуте уже получено решения 29 декабря. Мы все этого ждали и переживали. Но, в конце концов, получили документы, так что я сейчас говорю не об ожиданиях, а о реальном положении дел». Речь идет о двух сургутских многоэтажках в жилом комплексе «Уютный» - их судьба теперь тоже решена.