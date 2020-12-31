В центральном районе Сургута произошло возгорание в крупном магазине

В гипермаркете «Магнит Семейный» на улице Быстринской произошел пожар. Это случилось днем 31 декабря в самый разгар потока посетителей. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, опубликовано в «К-Иформ» во ВКонтакте. На снятых кадрах видно, что весь торговый зал заполонил дым, но люди продолжают совершать покупки. «Были там. Свет в зале погас, и даже никакого оповещения не звучало... Все спокойно ходили, продолжали выбирать товары», – пишет один из подписчиков группы.

Корреспонденту siapress.ruв пресс-службе МЧС Югры сообщили, что «очаг возгорания был в районе грузового лифта. Его удалось потушить еще до приезда бригады пожарных, хотя доехали быстро – в течение пяти минут. Сигнализация сработала, 50 человек были эвакуированы». Приехав на место, огнеборцы убедились в безопасности объекта. Сейчас там работают дознаватели, выясняется причина произошедшего.