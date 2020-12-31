Губернатор Югры посетила сургутских врачей во время рабочей поездки

Во всероссийской благотворительной акции «Новый год в каждый дом» приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. В рамках рабочего визита в Сургут 31 декабря она поздравила с наступающими праздниками местных врачей. Для этого в Югру было направлено 1110 подарков, предназначенных для медицинских работников и их семей. В округ презенты направил федеральный оперативный штаб. В стране благотворительная акция стартовала 10 декабря.

Сургутские врачи поблагодарили главу региона за оказанное внимание и отметили, что в городе и всей Югре с самого начала пандемии большую поддержку медработникам оказывали волонтеры.

Кстати, присоединиться к акции добра может любой желающий. Вся информация отражена на сайте «Мы месте».