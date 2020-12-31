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​Жители нескольких поселков Сургутского района страдают без тепла и горячей воды

В Сургутском районе из-за морозов произошли порывы инженерных сетей – под удар попали ветхие дома

​Жители нескольких поселков Сургутского района страдают без тепла и горячей воды
Фото: Администрация Сургутского района

В сургутском районе из-за порыва магистрального трубопровода без горячей воды и теплоснабжения остались дома в Белом Яру, Солнечном и ГПЗ. Сейчас проблему решают коммунальщики совместно с «Управлением тепловодоснабжения и водоотведения».

Местные власти соощают, что «порыв на магистральном трубопроводе УТВиВ устраняет. В связи с этим там будет отключено ГВС и ТВС по трем теплопунктам. Под отключение попадают дома на улицах Кушникова, Есенина, Совхозная, 1 микрорайон, Некрасова, Толстого».

Также местные власти сообщают, что на Некрасова, 5 в пгт. Белый Яр аварийную ситуацию уже ликвидировали, по 16 дому ведутся сварочные работы. В устранении последствий случившегося форс-мажора участвуют семь бригад УТВиВ.

«Много жалоб поступает на управляющие компании, которые якобы бездействуют. Однако дело в том, что заявок просто слишком много. Поэтому к решению проблемы подключился наш УТВиВ. И хотя это не является зоной его ответственности, наши специалисты с выходных работают без перерыва. В субботу и воскресенье они своими силами отогревали девять домов - помогали управляющим компаниям. Все профильные департаменты работают. О проблеме все знают, предпринимаются все необходимые меры», – пишет в своем Инстаграме глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В новогодние праздники будет организовано дежурство. В случае возникновения аварийной ситуации следует обращаться в инженерно-технологическую службу УТВиВ по телефону (3462) 74-64-23, 74-53-99.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 357, комментариев: 0
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