В Сургуте в СОТ «Заречный» произошел пожар, в результате которого сгорели два строения

Сигнал о возгорании в дачном кооперативе «Заречный» поступил в сургутскую пожарную часть в 23:44 30 декабря. На место спасатели прибыли в течение 9 минут. К тому моменту на дачном участке горели два строения: дом и баня. На месте были обнаружены пострадавшие – двое мужчин. Им удалось выбраться из горящего здания самостоятельно до приезда пожарных. В пресс-службе МЧС Югры рассказали, что «вполне вероятно, огонь перекинулся с одного строения на другое, так как расположены они были близко. К моменту прибытия пожарной бригады оба здания были полностью охвачены огнем. Локализовать пожар удалось к 0:24, полностью ликвидировать – после 1:00».

На данный момент специалисты продолжают работать на месте происшествия. Дознаватели выясняют причину и обстоятельства случившегося.