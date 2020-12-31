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​В Сургутском дачном кооперативе сгорели дом и баня: есть пострадавшие

В Сургуте в СОТ «Заречный» произошел пожар, в результате которого сгорели два строения

​В Сургутском дачном кооперативе сгорели дом и баня: есть пострадавшие
Фото: pixabay.com

Сигнал о возгорании в дачном кооперативе «Заречный» поступил в сургутскую пожарную часть в 23:44 30 декабря. На место спасатели прибыли в течение 9 минут. К тому моменту на дачном участке горели два строения: дом и баня. На месте были обнаружены пострадавшие – двое мужчин. Им удалось выбраться из горящего здания самостоятельно до приезда пожарных. В пресс-службе МЧС Югры рассказали, что «вполне вероятно, огонь перекинулся с одного строения на другое, так как расположены они были близко. К моменту прибытия пожарной бригады оба здания были полностью охвачены огнем. Локализовать пожар удалось к 0:24, полностью ликвидировать – после 1:00».

На данный момент специалисты продолжают работать на месте происшествия. Дознаватели выясняют причину и обстоятельства случившегося.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 554, комментариев: 0
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