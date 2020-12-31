В Сургуте Рождество Христово отметят как и всегда, а вот от купаний в проруби в Крещение церкви пришлось отказаться

Праздник Рождества Христова будет проходить в Сургуте также, как и всегда, но с учетом всех действующих ограничений. «Требования, которые сегодня предъявляются к дезинфекции помещений, обработке поверхностей, к которым прикасаются люди, в том числе и икон, выполняются. Мы понимаем, что к сегодняшнему дню уже достаточное количество горожан переболели и имеют антитела, но тем не менее, продолжаем соблюдать меры безопасности», – рассказал отец Антоний. Праздник Рождества Христова будет служиться во всех храмах Сургута. Сегодня это 10 приходов. Горожан старше 65 лет и людей, имеющих серьезные хронические заболевания, священнослужители призывают воздержаться от посещения религиозных мероприятий.

В церквях Сургута будет нанесена соответствующая разметка, чтобы обратить внимание прихожан на соблюдение социальной дистанции. Практически во всех храмах праздничные литургии пройдут в ночное время. Утром проведут службу для детей.

Ранее siapress.ruсообщал об отмене мероприятий на празднике Крещения Господня. Связано это с тем, что приходы не имеют возможности организовать места переодевания людей с учетом требований Роспотребнадзора. К тому же, предполагается, что вода, в которую окунаются сотни, а то и тысячи человек, также может стать причиной распространения новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, набрать освященной воды будет возможно – от этого решили не отказываться. На территории храмов будут организованы водовозы.

В условиях действия ограничений на массовые мероприятия в 2020 году православные Сургута уже отмечали одно из главных событий – праздник Светлой Пасхи.