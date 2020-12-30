Два уральских города попали в рейтинг самых опасных в России

Столица республики Тыва Кызыл возглавила рейтинг самых опасных городов России. Топ-10 составил блогер Илья Варламов. Видео размещено на его YouTube-канале.

В Кызыле на 100 тысяч жителей там приходится 35 убийств – это самый большой показатель по стране. Также в список вошли Магадан, где количество убийств превышает средний показатель по стране в пять раз, Улан-Удэ, Благовещенск, Челябинск, Шахты, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.

Сургут в этот рейтинг не вошел. По данным окружной полиции, в Югре сокращается количество убийств. За первое полугодие 2020 года во всем округе зарегистрировано 35 убийств, что на 15 процентов меньше, чем за шесть месяцев 2019-го.