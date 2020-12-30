«УАЗик всмятку!»: на трассе в Югре произошла крупная автоавария

В среду, 30 декабря, около 16.00 на 81 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло массовое ДТП. Из-за происшествия движение по трассе было перекрыто.

«Столкнулись фура, легковой автомобиль, УАЗ и ГАЗель. «Таблетка» всмятку. На месте происшествия работали полиция и скорая. Пробка растянулась на километры с обеих сторон, мы два часа простояли», – рассказал siapress.ru очевидец происшествия.

Получить официальную информацию по поводу ДТП на момент публикации новости не удалось. В сервисе «Яндекс.Пробки» размещена информация об аварии, однако о пробках на этом участке дороги не сообщается.