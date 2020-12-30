Число кандидатов на пост главы Сургута увеличилось до 40

В Сургуте продолжают принимать заявки на конкурс по отбору претендентов на пост главы города. В среду, 30 декабря, число кандидатов на вакантную должность достигло 40 – документы подал 32-летний житель Сургутского района. Больше о загадочном кандидате ничего не известно.

Полный список претендентов смотрите здесь.

Документы принимаются до 12 января. 18 января депутаты думы Сургута из окончательного перечня выберут нового градоначальника.

Стоит отметить, что в последний рабочий день 2020 года заявки на участие в конкурсе подали многодетная мать из подала Лангепаса Анна Ахметшина, муниципальная служащая из Сургутского района, безработный сургутянин Игорь Карсанов и 33-летний ведущий инженер Сургутских электрических сетей Артур Романов.