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​Ни один не пройдет: в Сургуте усилены меры контроля соблюдения масочного режима

В Сургуте накануне праздников продолжаются контрольные рейды по общественным местам

​Ни один не пройдет: в Сургуте усилены меры контроля соблюдения масочного режима
Фото: siapress.ru

Накануне новогодних праздников в Сургуте усилены меры контроля безопасности в общественных местах. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, чиновники и Росгвардия продолжают искать нарушителей масочного режима. За последнюю неделю совместными усилиями всех ответственных органов было проверено 283 объекта: это торговые центры, магазины, банки, организации, оказывающие различные услуги населению. Так, было выявлено 163 нарушения, по всем случаям составлены административные протоколы.

Также продолжаются проверки ношения масок пассажирами общественного транспорта. За неделю обошли порядка 100 автобусов и маршруток. По итогам мероприятий было выявлено 14 нарушений.

Особое внимание уделяют контролю исполнения приказа губернатора о запрете пребывания детей в общественных местах. «При проверках игровых комнат в торговых центрах также проверялись общественные места на нахождение несовершеннолетних до 14 лет без сопровождения родителей или законных представителей. Было проверено 84 объекта и общественных места, выявлено 3 случая, составлено 3 протокола», – говорится в сообщении.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 270, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 17:50
Если встретили тебя без маски в магазине... и ты решил сбежать...
В спину стрелять будут?! Росгвардия с автоматами патрулирует...

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