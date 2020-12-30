В Сургуте на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода

На нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ленина возле торгового центра «Рандеву» произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации ГИБДД Сургута, 29 декабря в 14:56 водитель, управлявший автомобилем «Део Нексиа», не заметил пешехода и допустил наезд. В результате столкновения 30-летний мужчина получил телесные повреждения. Его в карете скорой помощи госпитализировали в травм-центр.

Так, виновнику происшествия грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей согласно статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».