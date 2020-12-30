Список кандидатов на пост мэра Сургута продолжает пополняться

Еще один неработающий горожанин решил побороться за место мэра Сургута. Все, что известно о претенденте – это то, что его зовут Игорь Карсанов и он 1962 года рождения. О том, что побудило мужчину подать заявку, и был ли у него опыт работы в этой или подобной сфере неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что заявки подали две женщины и энергетик. Выборы нового главы состоятся 18 января 2021 года, подавать документы можно до 12 числа следующего месяца. Полная информация о ходе отбора — в специальном разделе siapress.ru «Глава Сургута 2021».