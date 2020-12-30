Всероссийскую акцию «Полицейский Дед Мороз» поддержали и в Сургуте

Сургутские полицейские нарядились Дедами Морозами: в преддверии Нового года сотрудники городского отдела по делам несовершеннолетних посетили детей из малообеспеченных семей — они вручили им сладкие презенты и поздравили с праздниками.

В этом году к стражам порядка присоединились волонтеры благотворительного фонда «Траектория Надежды» — они передали детям около 60 подарков.

Детей самих сотрудников органов внутренних дел полицейские Деды Морозы поздравили онлайн — звонили по видеосвязи, вместе пели новогодние песни и читали стихи.