Вывозу снега с придомовых территорий в Сургуте помешают морозы

Сургутяне в мусоре не завязнут, а вот в заснеженных дворах — вполне могут.

Вывозить ТКО во время новогодних каникул будут регулярно даже с дач. Об этом сегодня рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев. Уже сегодня региональный оператор «Югра-Экология» продолжает вывозить мусор, накопившийся во время сильных морозов, продлены часы работы полигонов.

Работу координирует группа, созданная на базе департамента — в нее вошли представители регионального оператора, а также всех УК, ТСЖ и перевозчиков.

В дачных кооперативах вывоз мусора осуществляется по специальному графику — не ежедневно (сейчас не дачный сезон, ТКО в больших объемах за день не накапливаются), а раз в три дня. Впрочем, если есть необходимость во внеочередном вывозе отходов, председатели кооперативов могут сделать фото наполненных мусорных контейнеров и скинуть его в группу ТКО, где перевозчик увидит его и ответит, когда прибудет для вывоза.

Если же мусор накапливается в многоквартирных домах города, жильцы могут сигнализировать об этом в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Сюда же стоит звонить и в случае, если наметет много снега, однако Алексеев признается, что в новогодние каникулы уборкой во дворах, скорее всего, заниматься не будут: гидравлическое оборудование во время морозов отказывает, да и помешают припаркованные во дворах машины.

«В праздники все наши дворы будут заполнены транспортом, — объясняет чиновник, — чтобы не оставлять «пьедесталы», когда кто-то не убрал свой автомобиль (а в нашем случае это может быть так — две трети двора уберут, а треть останется), нецелесообразно. Комплексно будут убирать снег уже после новогодних праздников».