В комиссию по отбору претендентов на пост главы Сургута подала заявку многодетная мать из Лангепаса

В списке претендентов на пост главы Сургута — снова иногородний кандидат: документы подала Анна Ахметшина, жительница Лангепаса. Она работает бухгалтером в детском саду, сейчас в декретном отпуске: у нее трое сыновей. Самый младший из них, годовалый, невольно поучаствовал в процессе подачи документов: претендентка пришла в комиссию вместе с ним.

Заметим, что в перечне претендентов уже есть многодетная мать, правда, неизвестны ее имя и фамилия — только род деятельности: она мастер спорта по кикбоксингу.

Также есть в списке и другой иногородний кандидат, причем это тоже женщина и тоже неизвестная: siapress.ru сообщал, что она живет в Ханты-Мансийске, трудится специалистом по цифровым технологиям.