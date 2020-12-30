Очередным претендентом на должность главы Сургута стала женщина из Сургутского района

На должность главы Сургута претендует муниципальная служащая из соседнего муниципалитета: сегодня документы в комиссию по отбору претендентов подала женщина, которая работает в Сургутском районе. Все, что о ней известно, — ее год рождения — 1967-й.

Напомним, что в списке потенциальных кандидатов на пост градоначальника на сегодняшний день — 36 позиций. Перечень будет пополняться до 12 января 2021 года. После этого комиссия произведет отсев и передаст окончательный список в думу города — депутаты выберут нового главу 18 января.