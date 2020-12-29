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​Референдум о концессии теплосетей в Сургуте пошел на второй круг. На этот раз старт оказался успешнее

Документы о референдуме по концессии теплосетей в Сургуте прошли через ТИК и отправились в думу города

​Референдум о концессии теплосетей в Сургуте пошел на второй круг. На этот раз старт оказался успешнее
Фото siapress.ru

Второй заход референдума о концессии теплосетей в Сургуте начался успешнее первого. Как рассказал бывший председатель думы города, ныне член ЛДПР Сергей Бондаренко, документы о вынесении этого важного вопроса на всенародное голосование рассмотрела территориальная избирательная комиссия, и претензий к ним не предъявила. Теперь данные об инициативной группе и предлагаемой ею формулировке вопроса о передаче теплосетей Сургута в концессию отправятся в городскую думу.

У депутатов будет 20 дней на то, чтобы ответить себе и гражданам – соответствует ли эта формулировка «вопросам местного значения». Так что вполне возможно, что дума Сургута будет примерно в одно и то же время выбирать нового главу и определяться с судьбой референдума о теплосетях. Если парламентарии дадут добро, то инициативная группа приступит к сбору подписей о назначении этого всенародного голосования.

Напомним, что первый заход на референдум был неудачным – в пакете документов, представленном инициативной группой, были ошибки.

В настоящий момент вопрос с концессией теплосетей находится в подвешенном состоянии. Дать ответ на запрос представителей «Корпорации СТС» администрация и дума Сургута должны в феврале. Параллельно идет аппаратная борьба вокруг полномочий городского парламента утверждать подобные концессии – исполнительная власть пытается сосредоточить эти возможности в своих руках и исключить депутатов из принятия решений о передаче муниципальной собственности в управление частному бизнесу.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 215, комментариев: 0
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