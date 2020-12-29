В Сургуте скончался ребенок – причину смерти и обстоятельства выясняют специалисты

В Сургуте умер шестилетний ребенок. Трагедия произошла в прошедшие выходные. Одной из возможных причин гибели малыша является пневмония, об этом сообщает СургутИнформ-ТВ. Мальчик по причине болезни проходил амбулаторное лечение. Внезапно ему стало хуже, из-за чего родители вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти ребенка врачам уже не удалось. Эту информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи.

Официальный комментарий удалось получить от пресс-службы департамента здравоохранения Югры: «Ведомством инициирован контроль оказания качества медицинской помощи ребенку. Основным комментатором в этом вопросе будет выступать Следственный комитет. Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия».