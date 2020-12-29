Во время крупного пожара на месторождении в Сургутском районе пострадал человек

В понедельник, 28 декабря, на Южно-Ягунском месторождении компании «Лукойл – Западная Сибирь» в Сургутском районе на пожаре пострадал человек.

«В 17.29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в машинном зале на газовой компрессорной станции на месторождении в Сургутском районе на расстоянии 30 километров от Когалыма. В 17.35 на место прибыли первые подразделения МЧС России. К моменту прибытия наблюдалось факельное горение в машинном зале на всей площади. В ликвидации пожара задействованы 58 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 8 единиц техники. В 23:09 пожар ликвидирован на площади 200 «квадратов». По данным ЦМК, пострадал один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное», – сообщили siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которым предстоит установить причину пожара. Эту работу ведут также специалисты ТПП «Когалымнефтегаз».