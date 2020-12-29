Меры пожарной безопасности предпринимаются перед празднованием Нового года в Сургуте

«Деревяшкам» — пристальный присмотр: сургутские пожарные будут инспектировать деревянные дома и дачные кооперативы в течение всех новогодних каникул и даже более. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Олега Пухтеева, ежедневные рейды уже стартовали, и они пройдут до 15 января.

Пожарной безопасности во время каникул будет уделяться повышенное внимание: уже к сегодняшнему дню завершены все необходимые инструктажи и проверки как в структурных подразделениях администрации, так и в других организациях города. «В частности, введен особый противопожарный режим, — напоминает Пухтеев, — выполнены и продолжают выполняться дополнительные требования пожарной безопасности, до всех руководителей организаций доведены требования по проведению инструктажа о мерах пожарной безопасности, также доведены требования о необходимости проверок работоспособности систем автоматической противопожарной защиты».

В каждую из 20 точек продаж пиротехники наведываются ревизоры — не бенгальские огни прикупить, а проверить реализуемую продукцию на предмет соответствия всем требованиям безопасности. Рейды уже прошли в 17 точках, остаются три — пока нигде нарушений не выявлено.

Напомним, что большинство пиротехники (те же бенгальские огни — не в счет) запрещено запускать дома и во дворах. Ранее siapress.ru уже писал, где находятся места для запуска фейерверков: на объездной (Югорский тракт), в акватории Саймы, в сквере «Молодежный» и на площадях СурГУ и Нефтяников.

Если до этих мест никак не добежать, следует хотя бы отойти со всей пиротехникой минимум на 50 метров от любого жилища, отмечают в администрации города: несанкционированные запуски салюта могут привести к пожарам и испортить праздник не только погорельцам, но и пожарным, которым придется тушить пламя.