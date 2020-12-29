В Сургуте торжественно откроют Новогоднюю центральную площадь

Во вторник, 29 декабря, в 18:30 в Сургуте состоится торжественное открытие Новогодней центральной площади. Павильоны уже украшены. К услугам горожан – горячие напитки, шашлыки, булочки, сладости, сувениры, сахарная вата, прокат тюбинга, карусель и катание на драконе-снегоходе.

«В этом году праздничная площадь работает в новом формате. Вас ждут елка, ледяной городок с мультяшными фигурами, горкой, красивой подсветкой. И, конечно, обещанная ярмарка», – рассказали в пресс-службе администрации города, пообещав гостям площади хорошую музыку и праздничное настроение.

Как ранее сообщал siapress.ru, рождественские ярмарки откроются в городе впервые – на Центральной площади и в парке «Кедровый лог». Работать они будут до 10 января. И, если понравятся горожанам, станут традиционными.

В этом году в Сургуте ледовые городки построены на центральной площади у Газпрома, на территории у железнодорожного вокзала, у строящегося храма на проспекте Мира, возле торгового центра «Росич», в парке «Кедровый Лог», у историко-культурного центра «Старый Сургут». Еще 18 дворов преображаются усилиями местных ТОСов.