Очередным претендентом на пост главы Сургута стал начальник аварийно-восстановительного поезда

Этому городу нужно аварийное восстановление: в списке претендентов на пост главы Сургута — пополнение. 34-м кандидатом, зарегистрированным комиссией по отбору претендентов, стал Андрей Мамаев, 44-летний начальник аварийно-восстановительного поезда в ООО «Запсибтрансгаз».

Напомним, что прием документов от всех желающих стать мэром будет идти в Сургуте до 12 января 2021 года, после чего начнется отбор претендентов, из которых 18 января депутаты городской думы выберут нового градоначальника. Отбором будет заниматься комиссия, в которую входят четыре представителя города и четыре — округа. Городская часть комиссии давно известна: о ней siapress.ru писал ранее. В нее вошли Лариса Белоцерковцева, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре, главврач Сургутского клинического перинатального центра; Игорь Бруслиновский, депутат думы Сургута, заместитель начальника управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз»; Виктор Пономарев, заместитель председателя думы Сургута, заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром»; Галина Галимова, председатель Совета женщин ПАО «Сургутнефтегаз».

Окружную часть должна представить губернатор Югры Наталья Комарова: она неизвестна до сих пор.