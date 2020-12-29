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​Очередь за подарками? Объездная дорога увязла в автомобильной пробке

В Сургуте на Югорском тракте сформировалась небывалая пробка

​Очередь за подарками? Объездная дорога увязла в автомобильной пробке
Фото: pixabay.com

Вечер понедельника многие сургутяне провели в небывалой пробке. Весь Югорский тракт и дороги, ведущие к моллам увязли в автомобильной веренице. В соцсетях опубликовано видео, где еще в разгар рабочего дня «стоит» объездная. По всей видимости, у сургутян началась предновогодняя суета и многие ринулись за подарками в магазины. Вдобавок ко всему МЧС Югры с начала недели предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Из-за метели ухудшается видимость и контроль над авто.

В сургутском ГИБДД особых причин этих заторов не назвали. Однако сообщается, что 28 декабря в Сургуте зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в них один человек пострадал.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 386, комментариев: 7
Комментарии:
Mobii
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Сегодня в 10:40
"у сургутян началась предновогодняя суета и многие ринулись за подарками в магазины." - удобно как на сургутян сваливать.
Нет, это НЕПРАВИЛЬНАЯ организация работы светофоров (суть некомпетентность чиновников), а также НЕИСПОЛНЕНИЕ руководством ГИБДД своих обязанностей по организации дорожного движения.
Ю.H. Mobii
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Сегодня в 10:51
Никто на сургутян ничего не сваливает. Но если началась предновогодняя суета и все ринулись по магазинам, очевидно, что именно это и породило коллапс. Это всего лишь новостная заметка, а не аналитика с подробным разбором - почему в Сургуте неправильно работают светофоры и не так организовано дорожное движение.
Mobii Ю.H.
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Сегодня в 11:14
народ вкантактике уже некоторое время пишет, что там регулярно пробки с разных сторон из-за того, что светофоры перенастраивают.
Судя по всему перенастраивают методом тыка, хотя есть подробные методики КАК организовывать движение.
Но нашим чиновникам, которые до сих пор не знают, что такое умные светофоры, до этих методик далеко.
Злая Эллочка
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Сегодня в 11:20
Если раньше пробка была у Ленты, то теперь и у ДИ Нефтяник. Кто ж такой умный так светофор настроил?
Юлия Плескачева Mobii
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Сегодня в 11:23
В этой части города в принципе всегда пробки в часы пик, но сейчас ситуация усугубилась. Ранее мы писали, что на перекрестке возле "Снежинки" перенастроили светофор, но большого эффекта наладкой светофоров здесь не добиться, нужно в принципе дорожную систему развивать. Чем в принципе и занимаются.. Другое дело - темпы.

Да, и умные светофоры в Сургуте должны появиться в следующем году - об этом тоже писали
Mobii Юлия Плескачева
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Сегодня в 11:30
1. "но большого эффекта наладкой светофоров здесь не добиться" - в других городах почему-то добиваются.
2. " нужно в принципе дорожную систему развивать. Чем в принципе и занимаются.." - проезжая часть там достаточная, чего там еще развивать? И да - НЕ занимаются.
3. "Да, и умные светофоры в Сургуте должны появиться в следующем году" - они должны были появиться ещё лет 10 назад
Александр Mobii
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Сегодня в 13:11
Проблема в том, что даже умные сыетофоры не решают проблему глупых чиновников.
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