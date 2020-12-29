В Сургуте на Югорском тракте сформировалась небывалая пробка

Вечер понедельника многие сургутяне провели в небывалой пробке. Весь Югорский тракт и дороги, ведущие к моллам увязли в автомобильной веренице. В соцсетях опубликовано видео, где еще в разгар рабочего дня «стоит» объездная. По всей видимости, у сургутян началась предновогодняя суета и многие ринулись за подарками в магазины. Вдобавок ко всему МЧС Югры с начала недели предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Из-за метели ухудшается видимость и контроль над авто.

В сургутском ГИБДД особых причин этих заторов не назвали. Однако сообщается, что 28 декабря в Сургуте зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в них один человек пострадал.