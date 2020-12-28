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​План построен: более 700 югорских домов обновят в 2021 году

В Югре в программу капремонта 2021 войдут более 700 многоквартирных домов

​План построен: более 700 югорских домов обновят в 2021 году
Фото: Югорский фонд капитального ремонта

В Югре в 2021 году обновят 716 многоквартирников. На эти цели предполагают потратить 6,9 миллиардов рублей. Вместе с тем, правительством Югры внесены изменения в долгосрочную программу капитального ремонта. В нее вошли 48 новостроек, 29 из них – в Сургуте. Также 33 объекта были исключены из программы: «В основном это «деревяшки» из Ханты-Мансийска. Собственникам квартир в исключенных домах, где капремонт не проводился, оплаченные ранее взносы будут возвращены», – сообщают в Югорском фонде капремонта. Также уточняется, что есть несколько причин для выхода из программы: износ более 70%, признание дома аварийным или если стоимость комплексного ремонта превышает предельную сумму.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 53, комментариев: 0
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