В Югре в программу капремонта 2021 войдут более 700 многоквартирных домов

В Югре в 2021 году обновят 716 многоквартирников. На эти цели предполагают потратить 6,9 миллиардов рублей. Вместе с тем, правительством Югры внесены изменения в долгосрочную программу капитального ремонта. В нее вошли 48 новостроек, 29 из них – в Сургуте. Также 33 объекта были исключены из программы: «В основном это «деревяшки» из Ханты-Мансийска. Собственникам квартир в исключенных домах, где капремонт не проводился, оплаченные ранее взносы будут возвращены», – сообщают в Югорском фонде капремонта. Также уточняется, что есть несколько причин для выхода из программы: износ более 70%, признание дома аварийным или если стоимость комплексного ремонта превышает предельную сумму.