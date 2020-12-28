В Сургуте 31 декабря станет рабочим днем для некоторых воспитателей

Несмотря на объявленный губернатором Югры выходной, 31 декабря для многих сургутян остается рабочим днем. Это же касается теперь и некоторых сотрудников дошкольных учреждений. 31 декабря по многочисленным просьбам родителей маленьких сургутян в детских садах заработают дежурные группы. В управлении дошкольными образовательными учреждениями корреспонденту siapress.ru подтвердили информацию: «Мы работаем в этом направлении. В первую, очередь мониторим: все нуждающиеся безусловно получат услугу, 31 мы будем работать».

Также известно, что для того, чтобы попасть 31 декабря в сад, обоим родителям нужно предоставить справки с места работы о том, что для них этот день не является выходным. На сегодняшний день подано уже более 600 заявлений. Уточняется, что в предпраздничный день сады будут работать с 7:00 до 18:00. При этом дети из разных групп и детских садов объединяться не будут.

Ранее в департаменте образования администрации города заявляли, что за 31 декабря дошкольные организации отработают 26 числа – в субботу.