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​Западная часть Сургута полным ходом готовится к появлению автовокзала

В Сургуте новый автовокзал запустят в конце 2023 года

​Западная часть Сургута полным ходом готовится к появлению автовокзала
Фото: Администрация Сургута

Сургутский автовокзал в районе Грибоедовской развязки появится в 2023 году. О промежуточных этапах реализации масштабного проекта по развитию западной части города рассказал заместитель главы Сургута Владимир Шмидт во время итоговой пресс-конференции администрации города: «Сейчас по данному вокзалу подписано концессионное соглашение. Мы находимся на стадии разработки проектной документации. Сроки затянулись, в том числе и из-за пандемии. Это повлияло, скажем так, на финансовые возможности, и риски появились у концессионера, но при этом администрация продолжала работать по той дорожной карте, которая была разработана вместе с жителями 38 микрорайона».

2019 год многим запомнился выступлениями жителей западного района Сургута против строительства автовокзала на Грибоедовской развязке. По мнению сургутян, дороги в этой части города настолько загружены, что размещение автовокзала здесь только усугубит ситуацию. Однако в администрации эти опасения развеяли: на встрече с инициативной группой была создана дорожная карта, согласно которой здесь появятся новые соцобъекты, будут сохранены и благоустроены зеленые зоны, построены дороги, которые помогут разгрузить действующие автомагистрали.

«Из той дорожной карты у нас сегодня практически завершен парк в 40 микрорайоне, заключен контракт жизненного цикла по улице Усольцева. Планируем заключить еще один контракт на продолжение Усольцева от Есенина до Билецкого. По сути, мы сейчас на завершающей стадии подготовительных работ по улице 5з: закончены полностью сети, подготовлено земляное полотно – в следующем году уже будет выполнено дорожное покрытие. Мы планируем в 2021 году начать работу по улице 4з, которая также создаст дополнительный въезд в город со стороны Нефтеюганска через поселок Белый Яр. Уже заключен договор на проектирование парка в 38 микрорайоне, начато строительство школы в 38 микрорайоне. Это достаточно большой пул решений и реальных действий, направленных на улучшение обстановки в 38 микрорайоне», – добавил Владимир Шмидт.

Планируемый суммарный объем капитальных вложений в строительство автовокзала составляет 204 миллиона рублей. Не смотря на коррективы, которые внесла пандемия, в администрации надеются, что концессионер выполнит свои обязательства в срок, указанный в соглашении. К этому времени начатые сегодня проекты по развитию западной части Сургута должны быть реализованы.


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Сегодня в 14:55, просмотров: 96, комментариев: 0
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