Главой Сургута вновь пожелал стать неизвестный

Еще один неизвестный решил стать главой Сургута: 33-м претендентом на главное кресло в администрации города стал 37-летний работник местной строительной сферы. Это все, что о нем известно к этому часу.
Напомним, что список претендентов будет пополняться до 12 января 2021 года. Окончательный перечень проработает комиссия по отбору — она удалит из него всех, кого сочтет недостойными возглавить Сургут, и с оставшимся коротким списком 18 января будут работать уже депутаты, которые выберут из него нового градоначальника.
А вот интересно какие критерии для кандидата, мож кто знает регламент, иль это так же тайна за семью печатками, а потом как мы узнаем кого и за что швыранули, и узнаем ли вообще, сколько должно остаться, двое?
а может думаки организуют прямую трансляцию этого ....действа, технически это возможно, а че?
Думаю этот вопрос нужно проработать.
Товарищи депутаты!, Надежда Александровна!, просим. просим прямую трансляцию!
ПРОСИМ
ПРОСИМ
ПРОСИМ