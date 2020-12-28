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​Номер 33. В кандидатах на пост главы Сургута — очередной строитель

Главой Сургута вновь пожелал стать неизвестный

​Номер 33. В кандидатах на пост главы Сургута — очередной строитель
Фото: zanostroy.ru

Еще один неизвестный решил стать главой Сургута: 33-м претендентом на главное кресло в администрации города стал 37-летний работник местной строительной сферы. Это все, что о нем известно к этому часу.

Напомним, что список претендентов будет пополняться до 12 января 2021 года. Окончательный перечень проработает комиссия по отбору — она удалит из него всех, кого сочтет недостойными возглавить Сургут, и с оставшимся коротким списком 18 января будут работать уже депутаты, которые выберут из него нового градоначальника.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 376, комментариев: 5
Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 14:17
комиссия по отбору — она удалит из него всех, кого сочтет недостойными
А вот интересно какие критерии для кандидата, мож кто знает регламент, иль это так же тайна за семью печатками, а потом как мы узнаем кого и за что швыранули, и узнаем ли вообще, сколько должно остаться, двое?
а может думаки организуют прямую трансляцию этого ....действа, технически это возможно, а че?
Думаю этот вопрос нужно проработать.
Товарищи депутаты!, Надежда Александровна!, просим. просим прямую трансляцию!
ПРОСИМ
ПРОСИМ
ПРОСИМ
йося
не нравится
Сегодня в 14:24
ДАЕШЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ВЫБОРА ГЛАВЫ ГОРОДА СУРГУТА
ДАЕШЬ
ДАЕШЬ УВАЖЕНИЕ К ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ СУРГУТА
ДАЕШЬ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЯ ПО СУРГУТСКИ САМАЯ ДЕМОКРАТИЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ В ЦЕЛОМ И НА СРЕДНЕМ ПРИОБЬЕ В ЧАСНОСТИ!
УРА-А-А-А!
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:36
Тут с критериями вообще все непонятно. Конкурс кандидатов - это какой конкурс? Конкурс программ, конкурс политических партий, конкурс мод или конкурс ораторовЯ? Как подбирать будут «по росту, по весу или цвету глаз». Условия конкурса претендентов должны быть озвучены в СМИ для сведения обывательской общественности заблаговременно. Сейчас озвучивать это поздно. Конкурс начался. Что успеет претендент подготовить на конкурс? Все это смахивает на назначение уже подготовленного округом кандидата на пост Главы города. Непонятно это все. Совсем непонятно.
йося Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:48
Ну эт то понятно, а как, идею прямой трансляции поддерживаш?
йося
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Сегодня в 14:51
Ведь на излете этой гонки каждый конкурент должен выйти на трибуну и толкнуть речугу. Интересно ж че мекать будути.
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