Главой Сургута вновь пожелал стать неизвестный

Еще один неизвестный решил стать главой Сургута: 33-м претендентом на главное кресло в администрации города стал 37-летний работник местной строительной сферы. Это все, что о нем известно к этому часу.

Напомним, что список претендентов будет пополняться до 12 января 2021 года. Окончательный перечень проработает комиссия по отбору — она удалит из него всех, кого сочтет недостойными возглавить Сургут, и с оставшимся коротким списком 18 января будут работать уже депутаты, которые выберут из него нового градоначальника.