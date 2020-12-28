В Сургутском педуниверситете часть студентов отправили на дистанционное обучение

Студенты Сургутского государственного педагогического университета до конца года будут учиться онлайн. Об этом учащимся первого – головного корпуса вуза на 50 лет ВЛКСМ стало известно накануне прошедших выходных, сообщает источник siapress.ru. По догадкам студентов, эти меры связаны с коронавирусом.

Руководство университета информацию подтвердило. При этом о полном закрытии здания речи не идет. Перевод на дистанционное обучение связан с коронавирусом, но только в части исполнения рекомендаций Минпросвещения о реализации форм смешанного образования. «Администрация корпуса работает, студентов решено перевести на дистанционное обучение в рамках действия смешанной формы образования», – заверили в пресс-службе университета.

В какой форме начнут учебу студенты СурГПУ в новом году, пока не сообщается.