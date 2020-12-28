В Сургуте морозные выходные подорвали работу регионального оператора по вывозу мусора

Утром понедельника жители микрорайона 28А в Сургуте увидели такую картину: переполненные баки и горы мусора рядом с ними. Возмущенная жительница одного из домов позвонила в редакцию siapress.ru и выразила беспокойство: «Если сейчас, перед Новым годом, с мусором не справляются, то что будет во время каникул? Город в свалку превратится?».

Причину скопления мусора удалось выяснить. Оказывается, такая ситуация сложилась во многих районах города, но этому у представителя регоператора нашлось логичное объяснение: «При температурах ниже 35 градусов подъемный гидравлический механизм мусоровозов не работает, поэтому в субботу мусор в городе не вывозился. Машины выходили на линию, но через час-полтора останавливались. В воскресенье, когда потеплело, работу возобновили. Сегодня весь объем будет вывезен в штатном режиме», – рассказал руководитель обособленного подразделения АО «Югра-Экология» в Сургуте и Сургутском районе Виталий Якимчик.

Представитель регионального оператора также заверил, что в праздничные дни мусор будет вывозиться по графику. Коррективы может внести только погода.