Струнный квартет Perfecto Сургутской филармонии получил премии в двух международных конкурсах

Сургутяне прозвучали на весь мир — в онлайн-формате: струнный квартет Perfecto Сургутской филармонии получил Гран-при II Международного online-конкурса инструментального творчества SALZBURG STARS в Зальцбурге и звание лауреатов первой степени VIII Международного конкурса «Музыкальная шкатулка» (в номинации «Струнные инструменты») в Омске.

Жюри «Музыкальной шкатулки» высоко оценило сыгранность, чувство стиля и артистизм сургутянок, а австрийцев к тому же очаровал репертуар. Играли, в частности, произведение современного композитора из Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова.

«Знакомство с творчеством молодого пианиста и композитора Мурата Кабардокова случилось в 2015 году, когда я была совершенно очарована его произведением «Вальс Юлии», — вспоминает руководитель квартета, лауреат международных конкурсов Дарья Запорощенко. — Именно в тот год по инициативе директора Сургутской филармонии Якова Семёновича Черняка был создан наш квартет, и чтобы заручиться разрешением ввести произведение в наш репертуар, я написала самому автору. Оказалось, что композитор совершенно открытый человек, который одобрил наш интерес к современной музыке с единственным условием: «Играйте на радость себе и людям. Вальс изыскан и требует воображения».

Вместе с Гран-при сургутские артисты (а в составе Perfecto — Дарья Запорощенко, Татьяна Волкодав, Марта Росс, Яна Бурковская) получили грант-приглашение на гала-концерт в Зальцбург. Мечтают выступить очно — пока что играли только онлайн.

«Выступить на сцене Музыкальной столицы мира, пусть и виртуально, для музыкантов престижно, а тем более быть удостоенными высшей награды. С XIX века здесь проходит знаменитый Зальцбургский летний фестиваль, ведущий свою историю с 1920 года», — прокомментировали достижения коллектива в Сургутской филармонии.