В списке кандидатов на пост градоначальника Сургута — еще три человека

Список претендентов на пост главы Сургут перевалил за три десятка: с утра документы подали 30-й, 31-й и 32-й кандидаты — двое мужчин и одна женщина.

Традиционно известно о них немногое. Первый из них мужчина 1981 года рождения, работник некоего градообразующего предприятия. Вторая — 34-летняя женщина руководитель отдела продаж частного предприятия. Более конкретным оказался третий претендент, не побоявшийся назвать свои паспортные данные: Эдуард Кравченко, 45-летний директор станции техобслуживания.

Напомним, что отбор будет идти до 12 января 2021 года, а непосредственно выборы главы назначены на 18 января — впрочем, горожане в них участвовать не будут: только депутаты местной думы.