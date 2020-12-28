Зарегистрированы два кандидата на должность сургутского градоначальника

Выходные подарили Сургуту еще двух человек, которые решили заявить о своих мэрских амбициях. Об пожелали остаться неизвестными: ФИО 30-летних мужчины и женщины известно пока только комиссии по отбору кандидатов. Общественность же может узнать от siapress.ru, что мужчина является безработным, а женщина трудится специалистом по цифровым технологиям.

Интересный факт: в списке претендентов появился первый иногородний кандидат: специалистка по цифровым технологиям живет в Ханты-Мансийске (на фото).

Общее число претендентов, таким образом, на сегодняшний день составляет уже 29 человек.