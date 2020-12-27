Грязный снег в Сургуте складируют после уборки вдоль Нефтеюганского шоссе: местные жители недовольны

Жители Сургута пожаловались на подрядчика, которые занимается уборкой снега. По словам людей, грязный снег складируется на обочине трасс и в лесопарки вблизи Нефтеюганского шоссе, из-за чего страдают газоны.

«В этом году еще снега-то не было, а уже такой бардак! Неоднократно наблюдаю, как грязный снег выкидывают с дорог на газоны и в лесные массивы по Нефтеюганскому шоссе, а весной эти газоны все серые и грязные, трава не может пробиться через этот слой! Дороги не чищены, ездить невозможно, шишка на шишке, так еще и гадят, а это, между прочим, главный въезд в город, наше лицо!» – написал горожанин на портале «Твой Сургут».

Представители администрации отметили, что подрядная организация получила уведомление о том, что складировать снег по краям дороги нельзя. Кроме того, сургутяне сами могут пожаловаться, если такая ситуация повториться, по телефону: 26-87-11.