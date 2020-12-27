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Самолет вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего во время полета датчика открытия дверей

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом, который вернулся на аэродром из-за срабатывания датчика открытия дверей

Самолет вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего во время полета датчика открытия дверей
фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании «Россия», совершавший рейс из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся на аэродром вылета. Всему виной сработавший датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Инцидент произошел сегодня, 27 декабря.

«Посадка в аэропорту произведена в штатном режиме в шесть часов утра. На борту находилось 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних, пять членов экипажа. Рейс регулярный. В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов», – сообщают представители городской транспортной прокуратуры.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 501, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:04
Пассажиров надо посчитать, может кого-то не досчитаются.

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