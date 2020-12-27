Сургутская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом, который вернулся на аэродром из-за срабатывания датчика открытия дверей

Самолет авиакомпании «Россия», совершавший рейс из Сургута в Санкт-Петербург, вернулся на аэродром вылета. Всему виной сработавший датчик открытия дверей и отсутствия наддува в кабине. Инцидент произошел сегодня, 27 декабря.

«Посадка в аэропорту произведена в штатном режиме в шесть часов утра. На борту находилось 114 пассажиров, из них девять несовершеннолетних, пять членов экипажа. Рейс регулярный. В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов», – сообщают представители городской транспортной прокуратуры.