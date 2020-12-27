Подрабатывающий таксистом кандидат в главы Сургута высадил свою пассажирку во время морозов якобы из-за неоплаченной поездки

Один из кандидатов на пост главы Сургута и руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды» вновь оказался участником нового скандала: одна из жительниц города заявила в соцсетях, что Вадим Абдуррахманов, подрабатывающий таксистом, выгнал ее из машины, хотя до пункта назначения девушка так и не доехала. Информация об этом инциденте появилась в «К-ИНФОРМ».

«Хотелось бы рассказать историю, которая произошла с нами ночью 26 декабря. Вызвали с парнем такси с поселка Барсово до ДНТ Барсовское. Приехала серебристая «Киа Спектра», водителем которой оказался кандидат в мэры города Сургута Вадим Абдурахманов. Деньги заплатили ему наличкой в начале поездки. Проехав пять метров, он остановился и сказал, что больше никуда не поедет, якобы мы ему не заплатили, и потребовал выйти из машины», – пишет участница скандала Диана Кваст.

Девушка также отметила, что на улице на тот момент было -45 градусов. Принять какие-то меры было невозможно – мужчина ездил вокруг горожанки и ее молодого человека и сигналил.

В свою очередь сам претендент в мэры отметил, что это – «козни со стороны властей»:

«Теперь все знают, что я по выходным подрабатываю на такси, и будут писать всякую чушь. Главное очернить человека любыми способами. Подлый поступок со стороны властей. Они показывают свою слабость, и трусость, и страх», – сказал Вадим Абдуррахманов.

Напомним, что это не единичный случай – ранее глава фонда был задержан полицейскими после драки со своим пассажиром.