На фоне холодов в сургутских дачных кооперативах в четыре раза увеличилась нагрузка на электросети

Часть жителей дачного кооператива «Дзержинец» остались без электричества в морозы – в минувшую пятницу, 25 декабря, произошло аварийное отключение из-за превышения нагрузки на сети. Обесточенными оказались шесть улиц.

Как сообщают представители СГЭС, причиной инцидента стало превышение нагрузки в электрических сетях из-за морозов. На устранение неполадки специалистам понадобилось порядка двух часов.

Энергетики отмечают, что на некоторых дачных кооперативах из-за сильного понижения температуры нагрузка на электрические сети возросла в четыре раза. По этой причине на линии 35 кВ происходят периодические посадки электроэнергии что приводит к ее кратковременному пропаданию. Однако специалисты СГЭС продолжают работу в режиме повышенной готовности, чтобы решать подобные проблемы как можно скорее.