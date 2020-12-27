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Конец света: часть сургутских дачников остались без электричества в морозы

На фоне холодов в сургутских дачных кооперативах в четыре раза увеличилась нагрузка на электросети

Конец света: часть сургутских дачников остались без электричества в морозы
фото: pixabay.com

Часть жителей дачного кооператива «Дзержинец» остались без электричества в морозы – в минувшую пятницу, 25 декабря, произошло аварийное отключение из-за превышения нагрузки на сети. Обесточенными оказались шесть улиц.

Как сообщают представители СГЭС, причиной инцидента стало превышение нагрузки в электрических сетях из-за морозов. На устранение неполадки специалистам понадобилось порядка двух часов.

Энергетики отмечают, что на некоторых дачных кооперативах из-за сильного понижения температуры нагрузка на электрические сети возросла в четыре раза. По этой причине на линии 35 кВ происходят периодические посадки электроэнергии что приводит к ее кратковременному пропаданию. Однако специалисты СГЭС продолжают работу в режиме повышенной готовности, чтобы решать подобные проблемы как можно скорее.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 517, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:37
А где же газификация региона, который газ в Европу качает? Туда уже еще один поток кинули. В Китай «силу Сибири» качают – Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое.

И губернаторша так красиво отчитывается за рост уровня жизни жителей Югры.

Не ладно что-то в Югорском королевстве.

йося Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:03
Ну Серя блин, с уст сорвал, ну хорошо, где этот романтик Киря (который Акинцев), радетель газификации сия Руси, или хотя в отдельно взятом зергуде, че он не кидается с открытым забралом на старого маразматика газового короля, че не поднимает тему.
Сургут нефтегазовая столица бл..
Позорище властьпридержащим.
Сцуко!
Сергей Владимирович
не нравится
Сегодня в 11:26
Интересно, а какова цена газификации дачи в Сургуте? В Тюмени от трубы до забора дачи - 2м. "Под ключ" обходится 280т.р.
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