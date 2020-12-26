В Сургуте ночью сгорел автомобиль

В Сургуте сегодня ночью, 26 декабря, во дворе дома №26 на улице Толстого сгорел автомобиль. Его поджег неизвестный мужчина.

«Ночью за дом 28 по улице Толстого приехал черный кроссовер. С пассажирского вышел мужчина, взял канистру с бензином и пошел во двор дома 26. Там он обильно облил автомашину Инфинити и поджег ее. Далее преступник убежал к ожидавшей его иномарке», — передает «К-Информ».

Действия поджигателя засняли камеры системы «Безопасный двор». Тушить огонь пришлось десяти пожарным и двум единицам техники.

Фото: vk.com/mdps86. Видео: К-Информ