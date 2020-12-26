16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6921   EUR  89,8749  

Новости

Больше новостей
Следует ли перенести Рождество с 7 января на 25 декабря?
Комментировать
0
Что надо разместить в газпромовской «свечке»?
Комментировать
0
Составляете ли вы для себя планы на 2021 год?
Комментировать
0
Каким для вас стал 2020 год?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО

В Сургуте ночью сгорел автомобиль

Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО

В Сургуте сегодня ночью, 26 декабря, во дворе дома №26 на улице Толстого сгорел автомобиль. Его поджег неизвестный мужчина.

«Ночью за дом 28 по улице Толстого приехал черный кроссовер. С пассажирского вышел мужчина, взял канистру с бензином и пошел во двор дома 26. Там он обильно облил автомашину Инфинити и поджег ее. Далее преступник убежал к ожидавшей его иномарке», — передает «К-Информ».

Действия поджигателя засняли камеры системы «Безопасный двор». Тушить огонь пришлось десяти пожарным и двум единицам техники.

Фото: vk.com/mdps86. Видео: К-Информ


нравится (29) не нравится (12)
26 декабря в 12:51, просмотров: 14989, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
26 декабря в 16:04
Борьба за пост мэра в Сургуте обостряется.

Кто там из кандидатов на Толстого живет?

вера
не нравится
27 декабря в 14:55
жалко машину
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Газпромовскую «свечку» можно превратить в культурно-интеллектуальный центр, но, скорее всего, это будет просто чиновничий офис 1800
  2. ​Как живут сургутские инвалиды во время коронавируса // Светлана Федорова ONLINE 29 декабря в 11.00 1750
  3. Жители поселка вблизи Нижневартовска остались без холодной воды: у них замерз водопровод 1626
  4. Выехал на встречку: югорчанин погиб после столкновения с грузовиком 1300
  5. В Нижневартовске жителей домов на створе улиц Мира и Ленина просят убрать авто для очистки дворов 1176
  6. Жители Сургута пожаловались на подрядчика, который складирует грязный снег на обочины 1168
  7. На ХМАО надвигается метель 1039
  8. ​Культурная реновация 839
  9. Десятка лучших фильмов про Новый Год и Рождество 599
  10. ​Безработный и иногородняя. За выходные добавилось два претендента на пост главы Сургута 511
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 14989
  2. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 12806
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 10560
  4. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 10395
  5. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9171
  6. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 9131
  7. Актировка: 1-4 классы первой смены 8688
  8. ​Газпромовскую «свечку» отдают Югре 6362
  9. ​Две семьи из Югры едва не замерзли на трассе в Тюменской области 5307
  10. ​Сплошное «молоко»: Сургут меняет краски в - 42 4162
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22259
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16170
  3. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 14989
  4. ​Непонятно это все 12860
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 12806
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12350
  7. ​Такой Женя нам не нужен! 12196
  8. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 11382
  9. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 10560
  10. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 10395

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика