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Городские тепловые сети переводят жителей некоторых МКД в Сургуте на прямые договоры

Сургутское ГТС расторгает договора с управляющими компаниями-должниками

Городские тепловые сети переводят жителей некоторых МКД в Сургуте на прямые договоры

Городские тепловые сети начали переводить собственников из многоквартирных домов Сургута на прямые договоры. Жители разных районов получают уведомления-предупреждения, которые вызывают вопросы: откуда эти нововведения и что делать дальше?

«СГМУП «ГТС» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения, заключенного с УК договора ресурсоснабжения, при наличии задолженности перед РСО в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения»,— поясняют чиновники на портале «Твой Сургут».

Тем, кому впредь придется платить деньги за тепло и горячую воду напрямую ГТС, рекомендуют с вопросами обращаться в «Югорский РИЦ», с которым предприятие заключило агентский договор.

Адрес компании: улица Энгельса, 11. Режим работы: с 10:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, сб., вс.— выходной.Номер единой справочной службы 8-800-250-60-06.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 26, комментариев: 0
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