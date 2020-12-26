Сургутское ГТС расторгает договора с управляющими компаниями-должниками

Городские тепловые сети начали переводить собственников из многоквартирных домов Сургута на прямые договоры. Жители разных районов получают уведомления-предупреждения, которые вызывают вопросы: откуда эти нововведения и что делать дальше?

«СГМУП «ГТС» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения, заключенного с УК договора ресурсоснабжения, при наличии задолженности перед РСО в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения»,— поясняют чиновники на портале «Твой Сургут».

Тем, кому впредь придется платить деньги за тепло и горячую воду напрямую ГТС, рекомендуют с вопросами обращаться в «Югорский РИЦ», с которым предприятие заключило агентский договор.

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