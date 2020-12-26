Мэром крупнейшего города Югры выразили желание стать уже 29 человек

Появилось еще два претендента на пост главы Сургута — безработный мужчина, житель города, и жительница Ханты-Мансийска — специалист по цифровым технологиям. Другие данные о себе кандидаты решили не предоставлять. Известно, что оба они 1990 года рождения.

Отметим, что это 28-й и 29-й по счету претенденты на должность градоначальника.

Ранее мы сообщали, что документы на рассмотрение комиссией подали клинический психолог, самый богатый депутат Сургута и строитель.

Напомним, прием заявок закончится 12 января. Нового главу города выберут депутаты 18 января.