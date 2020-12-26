Сургутяне могут получить видеопоздравление от главного новогоднего героя

В Сургуте начала работу онлайн-резиденция Деда Мороза. У портала несколько разделов. Среди них «письмо от Деда Мороза»: любой сургутянин может получить 6-минутное видеопоздравление от главного волшебника страны и его внучки.

Также в онлайн-резиденции размещены афиши концертов и спектаклей, мастер-классов, викторин и квестов, выставок, которые можно посмотреть в сети (есть ссылки).

В разделе «Фестиваль ледовых скульптур» опубликовано 25-минутное развлекательное видео с аниматорами в костюмах снеговиков, оленей и роботов.