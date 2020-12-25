Детсады Сургута не будут работать 31 декабря

В субботу, 26 декабря, детские сады Сургута будут работать в обычном режиме. Детей можно привести вне зависимости от того, отдыхает родитель или работает. А вот 31 декабря в дошкольных учреждениях будет выходной. Об этом siapress.ru сообщила глава департамента образования города Ирина Замятина.

Накануне губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому выходным днем в этом году будет 31 декабря, а рабочим – суббота, 26 декабря. Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею сделать канун Нового года нерабочим.