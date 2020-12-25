Очередной кандидат в главы Сургута предпочел скрыть свои данные

Очередным, 27-м кандидатом на пост главы Сургута стал 44-летний горожанин, инженер одного из градообразующих предприятий. Это все, что о нем известно на данный момент: свое имя предполагаемый будущий мэр предпочел скрыть.

Напомним, что отбор претендентов будет вестись до 12 января 2021 года — после чего весь список проработает комиссия по отбору. 18 декабря в дело вступят депутаты города, которые выберут из окончательного списка нового градоначальника.