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​В Сургуте продолжат следить за детьми в общественных местах: без масок и родителей гулять нельзя

В Сургуте почти 200 подростков привлекли к ответственности за прогулки без масок

​В Сургуте продолжат следить за детьми в общественных местах: без масок и родителей гулять нельзя
Фото: vk.com/ofnv86

В Сургуте к административной ответственности привлечены 174 подростка, достигших возраста 16 лет, за нарушение требований использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. Об этом во время онлайн-брифинга журналистам рассказала начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Танева.

«Данная административная статья предполагает наказание в виде штрафа от 15 до 30 тысяч рублей. Но есть и такое наказание, как предупреждение. В основном, административная комиссия налагает предупреждение, но если нарушение будет зафиксировано повторно, штрафа не избежать. В Сургуте повторных нарушений пока не было», – добавила она.

Стоит отметить, что в городе продолжится контроль за соблюдение правил эпидемической безопасности несовершеннолетними и на новогодних каникулах. В округе продолжает действовать масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей. Кроме того, детям до 14 лет не рекомендовано находится в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, без сопровождения родителей или законных представителей. Самостоятельно можно добраться только на занятия.

Во время каникул рейды будут проходить в торговых центрах, заведениях общепита и в местах массовых гуляний – в новогодних городках.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 262, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:03
Блин, ну вот честно, как вижу такого полицейского, как здесь на фотке, почему-то сериал «Полицейский с рублевки» вспоминается.

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