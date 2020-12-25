Жителя Сургута обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств

Ранее судимый 46-летний житель Сургута обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. Преступление предусмотрено п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Прокурорская проверка показала, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

«Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъято более 90 граммов наркотических средств. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает Прокуратура Югры.

За совершенное преступление злоумышленник может получить наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Максимальный срок заключения – 20 лет.