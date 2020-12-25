16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6921   EUR  89,8749  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сургутянину светит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков

Жителя Сургута обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств

​Сургутянину светит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков
Фото: pixabay.com

Ранее судимый 46-летний житель Сургута обвиняется в незаконном сбыте наркотиков. Преступление предусмотрено п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Прокурорская проверка показала, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

«Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Из незаконного оборота изъято более 90 граммов наркотических средств. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает Прокуратура Югры.

За совершенное преступление злоумышленник может получить наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Максимальный срок заключения – 20 лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:26, просмотров: 115, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 6679
  2. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 6256
  3. Ипотечный аншлаг на рынке недвижимости Югры. Людмила Шундикова // ONLINE 1093
  4. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 1073
  5. ​Югорские арендодатели смогут не платить налог на имущество в 2021 году 1061
  6. ​Новым претендентом на кресло главы Сургута стал член ЛДПР 868
  7. ​В Югре похолодает до -50 ºС 591
  8. ​Этим выборам нужен психолог: 25-м претендентом на пост главы Сургута стал медик 561
  9. Еще два югорских пациента не смогли победить коронавирус 507
  10. В Югре принят новый герб 486
  1. ​Такой Женя нам не нужен! 11815
  2. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 11514
  3. Актировка: 1-4 классы первой смены 8304
  4. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 6679
  5. ​В Сургуте снова пассажира автобуса выкинули на мороз из-за отсутствия маски 6256
  6. ​Газпромовскую «свечку» отдают Югре 6069
  7. Это какой-то цирк 4582
  8. ​Наталья Комарова работает в Сургуте 4123
  9. Николай Коваленко о встрече с Путиным: "Целоваться нельзя, обниматься нельзя, для своего возраста он очень цепкий дзюдоист" 4082
  10. ​Ушли на карантин: в нижневартовской школе бушует кишечная инфекция 3977
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22192
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 16013
  3. ​Непонятно это все 12678
  4. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12232
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 11815
  6. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 11514
  7. ​Некачественная вода, поступающая в дома Нефтеюганска, вылилась в уголовное дело 10208
  8. Бомж зарезал жителя Нефтеюганска и сжег его квартиру чтобы скрыть преступления 9511
  9. В Сургуте появился ещё один мурал на проспекте Мира 9002
  10. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 8716

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика