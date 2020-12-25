Сургутяне делятся фото и видео туманного явления, возникшего из-за сильных морозов

Сургутяне стараются запечатлеть завораживающее природное явление, не смотря на холод. Своими фото и видео тумана, накрывшего город словно пеленой, горожане делятся в социальных сетях. Такое природное явление типично для наших широт при пониженных температурах воздуха. Кроме того, появлению молочного тумана способствует и повышенная влажность воздуха. Ночью она достигает 70%. Кристалики льда зависают в воздухе, создавая при этом морозный туман.

Автор: Егор Самборский

Также активно сургутяне размешают скриншоты прогноза погоды, на которых видно, что по ощущениям температура воздуха доходит до отметки – 50 градусов.

Для Сургута необычные природные явления характерны не только зимой. Летом 2020 года жители города активно делились медиаконтентом с видами грозовых молний.