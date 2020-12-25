На пост главы Сургута претендует безработный горожанин Вячеслав Навальнев

Очередной претендент на пост главы Сургута в случае реального участия в политической жизни города получит сложности с выговариванием собственной фамилии: свои документы в комиссию по отбору претендентов подал Вячеслав Навальнев, 50-летний безработный сургутянин.

Он стал 26-м кандидатом: напомним, что число претендентов будет увеличиваться до 12 января 2021 года — это крайний срок приема документов в комиссии. Спустя еще неделю — 18 января — депутаты сургутской думы выберут из списка кандидатов следующего главу города. Сейчас эти обязанности исполняет заместитель градоначальника Анна Томазова.