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​Почти Навальный. В списке претендентов на пост главы Сургута появился таинственный участник

На пост главы Сургута претендует безработный горожанин Вячеслав Навальнев

​Почти Навальный. В списке претендентов на пост главы Сургута появился таинственный участник
Фото: siapress.ru

Очередной претендент на пост главы Сургута в случае реального участия в политической жизни города получит сложности с выговариванием собственной фамилии: свои документы в комиссию по отбору претендентов подал Вячеслав Навальнев, 50-летний безработный сургутянин.

Он стал 26-м кандидатом: напомним, что число претендентов будет увеличиваться до 12 января 2021 года — это крайний срок приема документов в комиссии. Спустя еще неделю — 18 января — депутаты сургутской думы выберут из списка кандидатов следующего главу города. Сейчас эти обязанности исполняет заместитель градоначальника Анна Томазова.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 386, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:38
Товарищ ошибся адресом. Это же не бюро по трудоустройству безработных. Дали б ему адресок на Крылова, 23 если они ещё оттуда не переехали. Делов то.

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