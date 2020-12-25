На должность главы Сургута претендует 37-летний клинический психолог Рифат Альмухаметов

Юбилейным претендентом на пост главы Сургута стал медик: в комиссию по отбору претендентов подал документы 37-летний клинический психолог Рифат Альмухаметов, работающий Сургутской клинической психоневрологической больнице и ведущий приемы в частном порядке. «Консультирование – это мое хобби, моя страсть, я отдаюсь этому занятию полностью, могу обсуждать, говорить и учиться в этом направлении 24/7», — пишет он на своем персональном сайте.

Отметим, что среди 25 претендентов в настоящее время есть нефтяники, спортсмены, руководители благотворительных организаций, муж на час и многодетная мать — мастер спорта по кикбоксингу. Следить за ходом предвыборной кампании, которая закончится 18 января 2021 года, можно на сайте siapress.ru в специальном разделе «Глава Сургута 2021».