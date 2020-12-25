В Сургуте газель въехала в припаркованный крупногабаритный транспорт

24 декабря в Сургуте произошло ДТП на одном из регулируемых перекрестков. Управлял транспортом 62-летний мужчина. По предварительным данным, автомобиль «ГАЗ» двигался по полосе и, не справившись с управлением, влетел в стоящий у края дороги автогрейдер. В результате столкновения пострадал пассажир газели – 24-летняя сургутянка получила травмы.

«Напоминаем водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора скоростного режима в зависимости от дорожных и метеорологических условий, недопущения резких ускорений», – сообщает окружная Госавтоинспекция.

Ранее siapress.ruсообщал о спасении замерзшего автомобилиста на трассе «Сургут-Салехард». Инспекторы также не рекомендуют жителям Югры отправляться в дальние поездки в морозную погоду.