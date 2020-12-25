Самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов заявился на место мэра города

В предвыборную гонку за место градоначальника вступил самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов. Он стал 24-м кандидатом на пост главы. На данный момент он является депутатом думы города от Либерально-демократической партии России, идейным вдохновителем пилотажной группы «Барсы Сургута», занимает должность директора строительной компании «Сургутстройтрест». О своих намерениях в перспективе выдвинуться в мэры Евгений Барсов заявлял в прямом эфире в студии siapress.ru: «Желание выдвигаться есть. Если партия скажет, то естественно мы будем заниматься этим вопросом».

Сейчас претендент отмечает: «Я считаю, что у Сургута есть все ресурсы, даже в это непростое для всей страны время, чтобы сохранить все социальные обязательства и дополнительные гарантии для его жителей. Для этого необходимо применять политику экономии и правильно распределять бюджетные расходы, сегодня не время для каких то масштабных проектов. В задачу Сургута и нового главы, кто бы им не стал, на мой взгляд должно стать сохранение социальной политики и содержания города».

Нового главу выберут в сургутском парламенте 18 января 2021 года. В состав комиссии войдут не только депутаты, но и представители городской общественности. Подать заявку в комиссию по отбору претендентов можно вплоть до 12 января.