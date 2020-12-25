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​Новым претендентом на кресло главы Сургута стал член ЛДПР

Самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов заявился на место мэра города

​Новым претендентом на кресло главы Сургута стал член ЛДПР
Фото: siapress.ru

В предвыборную гонку за место градоначальника вступил самый богатый депутат Сургута Евгений Барсов. Он стал 24-м кандидатом на пост главы. На данный момент он является депутатом думы города от Либерально-демократической партии России, идейным вдохновителем пилотажной группы «Барсы Сургута», занимает должность директора строительной компании «Сургутстройтрест». О своих намерениях в перспективе выдвинуться в мэры Евгений Барсов заявлял в прямом эфире в студии siapress.ru: «Желание выдвигаться есть. Если партия скажет, то естественно мы будем заниматься этим вопросом».

Сейчас претендент отмечает: «Я считаю, что у Сургута есть все ресурсы, даже в это непростое для всей страны время, чтобы сохранить все социальные обязательства и дополнительные гарантии для его жителей. Для этого необходимо применять политику экономии и правильно распределять бюджетные расходы, сегодня не время для каких то масштабных проектов. В задачу Сургута и нового главы, кто бы им не стал, на мой взгляд должно стать сохранение социальной политики и содержания города».

Нового главу выберут в сургутском парламенте 18 января 2021 года. В состав комиссии войдут не только депутаты, но и представители городской общественности. Подать заявку в комиссию по отбору претендентов можно вплоть до 12 января.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 414, комментариев: 18
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 11:05
О! Вот он! С превеликим бы проголосовал. Но пока знаменем оппозиции являются трусы а не другие, более эффективные вещи (скажем так, а то опять затрут), остается только тихо гавкать с дивана. А выбирать будут те, кому я не доверял и доверять не собираюсь
Сергей Б
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Сегодня в 11:18
Он же говорил, когда народ попросит – прейди Барсов, возглавь.

Уже попросили?

Злая Эллочка
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Сегодня в 11:22
С синим флагом не быть ему главой.
йося Сергей Б
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Сегодня в 11:24
Серя, если йося в том числе народ, то да, попросил...
Mobii
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Сегодня в 11:25
ахах, шикарно!
Достойнейший человек - как ветер дунул, переобулся с единороса в лпдр.

"строительной компании «Сургутстройтрест»" - которая благополучно развалилась и отошла Сердюку.

и дом с паркингом на Чехова, 12 не достроил толком)

йося
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Сегодня в 11:26
иду в советники, кто не спрятался я не виноват
йося Mobii
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Сегодня в 11:29
Товарищ козлофф, Евгений Вячеславович переобулся не вчера и ветер тут не причём...
Mobii йося
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Сегодня в 11:34
но переобулся же)
йося
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Сегодня в 11:40
Между прочим ЛДПР, благодаря её лидеру является единственной здравомыслящей Партией!
Думаю если Барсов станет Главой, это лучший вариант, или что мы хотим что бы у руля города встала очередная проедреная амеба, хватит нам терпеть засилие всех этих чинопочитателей и лизоблюдов.
Да Здравствует Великая и непобедимая ЛДПР!
БАРСОВ НАШ МЭР!
йося Mobii
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Сегодня в 11:41
Если быть точным не переобулся а прозрел
йося
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Сегодня в 11:47
Расклад такой, если кандидатура согласована Там!
Если перед этим один ВВ убедил другого ВВ, а тот дал соответствующее ЦУ НВ.
Тогда да, в противном случае давайте не тешить себя иллюзиями.
Одно ясно вопрос решён.
Так что с наступающими новогодними, особенно с Крещением!
Районный критик йося
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Сегодня в 11:50
это же сарказм? потому что если нет, то это лечится на юности 1
Сергей Б йося
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Сегодня в 12:03
Все это фигня – переобулся, прозрел – расскажи лучше какого у него цвета трусы, которыми он во время агитации размахивать будет.
йося Районный критик
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Сегодня в 12:04
Нет Селянин, не сарказм, потому как как говорится в любой шутке есть только доля шутки, ну и про юности думаю судя по порой испражняемым умнякам кое кем, им не мешало бы посетить его.
Сергей Б
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Сегодня в 12:11
Кто, там размахивая трусами
В мэры идет днем морозным
Это граждане знаете сами
Оппозиция выступила поступью грозной
Районный критик йося
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Сегодня в 12:14
а. то есть шизоид жириновский здравомыслящий. а с позором изгнанный даже из ер барсов оказывается не проститутка, а прозревший. ну ок чо
йося Районный критик
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Сегодня в 12:27
Да
йося
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Сегодня в 12:28
Селянин злой ты, неуравновешанный....
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