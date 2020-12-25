Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска спали человека от холодной смерти

На трассе «Сургут-Салехард» ноябрьские госавтоинспекторы спасли человека. У автомобилиста на 279 километре дороги заглох автомобиль и не заводился. Проезжавшие мимо сотрудники ГАИ заметили газель с включенной аварийной сигнализацией. Транспорт пострадавшего от холода автомобилиста взяли на буксир. Согревшись в патрульной машине, мужчина продолжил путь на своем авто.

В этот день столбик термометра опускался ниже отметки -45 градусов, отметили в окружном ГИБДД. В период сильных морозов инспекторы настоятельно рекомендуют воздержаться от дальних поездок или передвигаться по загородным дорогам в колонне по несколько автомобилей.